«Ред Булл» отказался от идеи специальных ливрей для ГП Сингапура и США

Руководство австрийской команды «Ред Булл» отказалось от идеи установки специальных ливрей для Гран-при Сингапура и США, чтобы не делать болид тяжелее. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«К сожалению, когда мы приступили к тестированию того, как некоторые модели REBL CUSTMS могли бы выглядеть в реальной жизни на RB20, то обнаружили, что краска, использованная для создания этих фирменных ливрей, придала кузову болида непредвиденный вес. Уверены, вы можете себе представить, что любой дополнительный вес отрицательно сказывается на производительности. Команда продолжает уделять приоритетное внимание тому, чтобы сделать этот болид максимально конкурентоспособным до конца текущего сезона. В результате с тяжёлым сердцем вынуждены сообщить вам, что команда приняла решение не использовать специальные ливреи на RB20 на Гран-при Сингапура и США», — сказано в пресс-релизе.