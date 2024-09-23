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Зак Браун выложил примирительное фото с Кристианом Хорнером

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун опубликовал в соцсетях примирительное фото с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

Зак Браун выложил примирительное фото с Кристианом Хорнером
© Чемпионат.com

«По пути домой восстановили мир в Формуле-1 (где Netflix, когда он так нужен!). Но битва на трассе продолжится. Какой потрясающий вид спорта!» — подписал Браун фото на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
© Соцсети

Ранее в «Ред Булл» сильно критиковали спорное заднее антикрыло «Макларена», а после Гран-при Сингапура руководитель команды из Уокинга Андреа Стелла призвал обсудить вопрос взаимоотношений между «Ред Булл» и «РБ» после того, как Даниэль Риккардо отобрал лучший круг и одно очко за него у Ландо Норриса.

Победу на Гран-при Сингапура одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

Автоспорт
Оскар Пиастри
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
Даниэль Риккардо
Netflix