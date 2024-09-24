Хэмилтон начал учить итальянский перед переходом в Ferrari

Хэмилтон ответственно подходит к предстоящим выступлениям за «Феррари».

© Sports.ru

В 2025 году Льюис Хэмилтон перейдет из «Мерседеса» в «Феррари», где заменит Карлоса Сайнса и станет напарником Шарля Леклера.

По информации Autosprint, недавно семикратный чемпион «Формулы-1» начал брать уроки итальянского. Издание предполагает, что это позволит Льюису «установить более глубокую связь с командой, ускорить интеграцию и облегчить переход в «Феррари».