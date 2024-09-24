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Хэмилтон начал учить итальянский перед переходом в «Феррари» (Autosprint)

Хэмилтон ответственно подходит к предстоящим выступлениям за «Феррари».

Хэмилтон начал учить итальянский перед переходом в Ferrari
© Sports.ru

В 2025 году Льюис Хэмилтон перейдет из «Мерседеса» в «Феррари», где заменит Карлоса Сайнса и станет напарником Шарля Леклера.

По информации Autosprint, недавно семикратный чемпион «Формулы-1» начал брать уроки итальянского. Издание предполагает, что это позволит Льюису «установить более глубокую связь с командой, ускорить интеграцию и облегчить переход в «Феррари».

«В конце концов, он не первый, кто сделал такой выбор: Михаэль Шумахер также изучал язык, когда присоединился к «Феррари» [в 1996 году]», – говорится в статье.
Автоспорт
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Льюис Хэмилтон
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