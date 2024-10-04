Голливудский актер Киану Ривз вернется в автогонки после большого перерыва

Голливудский актер Киану Ривз примет участие в автогонках спустя 14 лет перерыва. Об этом пишет Road&Track.

Звезда поучаствует в автогонках профессионалов в Индианаполисе, где пройдет финал монокубка Toyota Gazoo Racing GR Cup North America. Ривз выступит за команду Eagles Canyon Racing by Fast Track на красно-черной модели Toyota GR86. Актер впервые предпочел японское авто американской машине.

В 2009 году Ривз выиграл кубок Toyota Long Beach Grand Prix Pro Celebrity.

До этого Киану Ривз подписал однодневный контракт с клубом «Виндзор Спитфайрз», выступающим в Хоккейной лиге Онтарио (OHL).

«Мы гордимся тем, что Киану подписал контракт с нашей командой. Если он будет хотя бы наполовину как в фильме «Молодая кровь» — мы преуспеем в этом сезоне», — заявил генеральный менеджер команды Билл Боулер.

Капитан «Спитфайрз» Лиам Гринтри заявил, что Ривз сможет поделиться некоторыми своими движениями из своих ведущих фильмов с ребятами.