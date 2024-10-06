Совладелец команды Майкла Джордана высказался об иске к NASCAR

Пилот команды Joe Gibbs Racing Денни Хэмлин, который также вместе с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом владеет 23XI Racing, высказался о поданном в федеральный суд США иске к NASCAR. В нём 23XI и Front Row Motorsport обвиняют ассоциацию в нарушении антимонопольных законов, антиконкурентных практиках и незаконном обогащении. Эти обвинения ранее раскритиковал телевизионный эксперт и бывший крю-фич NASCAR Ларри Макрейнольдс.

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«Для нас это возможность поспособствовать переменам, которые будут позитивны для всех — команд, пилотов, болельщиков, — приводит слова Хэмлина портал Motorsport. — Мы не просто так приняли это решение — вопрос уже долгое время обсуждался. И, конечно, теперь мне проще сосредоточиться на обязанностях пилота Joe Gibbs Racing, поскольку теперь есть другие люди, которые могут прокомментировать ситуацию с юридической точки зрения».

В этот уикенд в NASCAR Cup Series запланирован очередной этап — гонка на «Талладеге» станет второй гонкой второго раунда плей-офф. Перед стартом Хэмлин, который выступает в NASCAR Cup Series с 2005 года, но ещё ни разу не был чемпионом, занимает пятое место в общем зачёте, однако его отрыв недостаточно велик, чтобы комфортно чувствовать себя в борьбе за места в топ-8.

«Помешает ли мне суд бороться за титул? Всё просто — нужно подготовиться как можно лучше и сделать всё возможное в воскресенье. Этот вопрос лучше задать команде: бывало ли такое, чтобы ваш пилот выкладывался не на 100%? Не бывало! Бывают ситуации, которые не можешь контролировать, но эту я контролирую, и, когда сяду за руль, буду на 100% готов и сосредоточен», — добавил Хэмлин.

Отметим, что борьбу за титул продолжает также Тайлер Реддик — пилот 23XI Racing, который в этом году стал чемпионом регулярного сезона.

Гонка на «Талладеге» стартует в воскресенье, 6 октября, в 21:30 мск.