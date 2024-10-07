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Льюис Хэмилтон назвал причину сложностей «Мерседеса» после летнего перерыва в Ф-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о некоторых сложностях, с которыми столкнулась немецкая команда после летнего перерыва в Формуле-1.

Хэмилтон назвал причину сложностей Mercedes
© Чемпионат.com

«Не думаю, что что-то изменилось. Мне кажется, просто другие выиграли. Мы вносили обновления в Спа, но так и не получили выгоды. К тому же другие команды, начиная с Зандворта и заканчивая Монцей, подготовили больше обновлений, особенно «Феррари». Да и «Макларен», думаю, тоже. Так что ждём своих через пару гонок», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

Ранее сообщалось, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может уступить Хэмилтону по одному из показателей из-за спада формы австрийской команды.

Автоспорт
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