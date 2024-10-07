Ферстаппен заявил авторские права на свою фирменную фразу

Представители пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена подала заявку на регистрацию товарного знака фирменной фразы нидерландца Simply Lovely. Заявка была направлена в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза. С ней можно ознакомиться на официальном сайте организации.

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Заявка была подана 21 мая нынешнего года. Забавно, что 28 августа (спустя три дня после того, как эту же фразу использовал пилот «Макларена» Ландо Норрис после победы на Гран-при Нидерландов) ведомство опубликовало заявление, в котором говорилось о возможности других сторон направить возражение. На данный заявку Макса никто не оспаривал. Крайний срок для этого – 28 ноября 2024 года.

Документы поданы в классах 25, 35 и 41, что означает производство одежды, деталей к одерже и обуви, рекламу, образование, а также организацию спортивных мероприятий в сфере автоспорта.