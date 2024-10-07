Марко ответил, может ли Red Bull быть заинтересован в Джордже Расселле

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что в австрийском коллективе не рассматривают вариант заключения контракта с британским гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

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«Джордж Расселл в квалификации находится на одном уровне с Льюисом Хэмилтоном, если не быстрее. Но Расселл связан с «Мерседесом», а мы теперь концентрируемся на наших юниорах», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

Напомним, ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что австрийская команда заинтересована в подписании контракта с Джорджем Расселлом на 2026 год, из-за чего получил грубый ответ от Тото Вольфа.