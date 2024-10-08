Французский мотоциклист погиб на чемпионате мира по ралли-рейдам в Марокко

Вчера, 7 октября, в рамках чемпионата мира по ралли-рейдам, который проходит в Марокко, на 97 км первого кольцевого специального участка недалеко от города Загора разбился насмерть французский мотоциклист Фредерик Бодри. Об этом сообщает издание Motorsport Italia.

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Фредерику оперативно оказали медицинскую помощь, после чего его забрал вертолёт и доставили в ближайшую больницу. Однако врачи не смогли спасти жизнь Фредерику. Он скончался в 16:45 по местному времени. Вскоре после этого организаторы чемпионата опубликовали заявление, в котором выразили «искренние соболезнования его семье и друзьям»

Бодри принимал участие в ралли-рейдах на трассе в Марокко лишь второй раз.