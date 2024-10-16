Хорнер: мы больше не можем позволить себе большой разрыв между пилотами

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер настаивает, что австрийская команда больше не может позволить себе иметь большой разрыв между пилотами, так как у их соперников из «Феррари» и «Макларена» в следующем году будут сильные и ровные составы.

© Чемпионат.com

«Нам кровь из носу нужны ответы. Думаю, если посмотреть на наших соперников, то в следующем году «Феррари» будет сильна с [Льюисом] Хэмилтоном и [Шарлем] Леклером. Плюс «Макларен» с [Ландо] Норрисом и [Оскаром] Пиастри — это сильный состав. Нам нужно убедиться, что между нашими гонщиками нет большого разрыва, потому что мы больше не можем себе этого позволить», — приводит слова Хорнера Autoport.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко. «Феррари» уступает «Ред Булл» 34 очка.