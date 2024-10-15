Штайнер назвал преимущество, которое получит Aston Martin за счет Ньюи

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о преимуществах, которые получит «Астон Мартин» после перехода конструктора Эдриана Ньюи. Специалист приступит к выполнению рабочих обязанностей с 1 марта 2025 года.

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