Немецкие пилоты Себастьян Феттель и Мик Шумахер примут участие в Гонке чемпионов 2025 года, которая состоится с 7 по 8 марта в Сиднее (Австралия). Об этом информирует пресс-служба соревнований.

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«Я рад вернуться в Гонку Чемпионов и снова объединиться с Миком. Будет интересно участвовать в заездах на бывшем Олимпийском стадионе в Сиднее, который, похоже, станет отличным местом для проведения гонки. Сидней – один из самых красивых городов в мире», — сказал Феттель.