Пилоты российского самолета заметили НЛО в небе над Москвой

В России на сегодняшний день нет дефицита пилотов, поделился с НСН авиаэксперт Роман Гусаров. По его словам, число рейсов уменьшается, когда специалисты переучиваются управлять новыми моделями самолетов.

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Эксперт отметил, что отечественные летные училища работают хорошо, а массовой релокации пилотов в другие страны не наблюдается. При этом в России достаточно квалифицированных специалистов, но ряд авиакомпаний испытывает локальные трудности, когда пилотам нужно переучиваться управлять редкими воздушными судами.

Пилот — это не водитель автомобиля, когда он может перепрыгнуть с одного автомобиля на другой. Каждый пилот квалифицируется под конкретный самолет. Если он переходит из компании в компанию, ему надо переучиваться. Бывает так, что у компании меньше пилотов, чем хотелось бы, — указал Гусаров.

Он добавил, что эта проблема решается гибким расписанием рейсов.

К тому же зарплаты в авиационной отрасли достойные — еще до пандемии коронавируса пилоты получали до 650 тысяч рублей в месяц, а сейчас зарплаты должны быть проиндексированы с учетом инфляции, подытожил специалист.

Ранее пилоты самолета Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines наблюдали неизвестный предмет в небе. Инцидент произошел 12 октября на борту авиалайнера, который летел из Нового Уренгоя в Москву.