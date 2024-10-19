Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке на 19-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Соревнования проходят на автодроме "Трасса Америк" в Остине (штат Техас).

Второе место занял испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс. Третьим стал британский пилот "Мерседеса" Ландо Норрис.

Победитель спринтерской гонки получает восемь очков в общий зачет чемпионата мира. Всего очки зарабатывают восемь лучших пилотов.

В общем зачете чемпионата мира первое место занимает Ферстаппен (339 очков). Вторым идет Норрис (285), третьим - монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (250).

В воскресенье состоятся квалификация (01:00 мск) и основная гонка (22:00 мск).