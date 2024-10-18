Ферстаппен отреагировал на обвинения Red Bull в наличии спорной системы

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал обвинения соперников команды в незаконных махинациях с передней частью днища болидов. Ранее издание De Telegraaf утверждало, что нарушителем является именно «Ред Булл».

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В австрийской команде позже подтвердили, что система для регулировки положения передней части днища (T-tray) действительно имеется на их болидах, однако заявили, что она не использовалась для внесения изменений в настройки в режиме закрытого парка.