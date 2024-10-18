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Ферстаппен: Риккардо заслуживал более приятного ухода из Формулы-1

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался об уходе из Формулы-1 австралийского ветерана Даниэля Риккардо.

Ферстаппен: Риккардо заслуживал более приятного ухода из «Формулы-1»
© Чемпионат.com

«Для меня, для Даниэля было очевидно, что гонка в Сингапуре была последней. Как по мне, его уход можно было устроить иначе. Он знал об этом, но не мог сказать, что немного обидно. Он многое сделал. Он побеждал в гонках. У него были невероятные гонки. Я считаю, что заслуживал более приятного ухода», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Ранее Дженсон Баттон высказался об уходе Риккардо из «РБ», назвав досадные этапы карьеры австралийца.

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