Леклер высказался о шансах стать чемпионом в этом сезоне «Формулы-1»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что до последнего будет бороться за чемпионство Формулы-1 в нынешнем сезоне. В настоящий момент монегаск занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 245 очков. У находящегося на второй позиции Ландо Норриса из «Макларена» 279 баллов. Лидером является Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (331).

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