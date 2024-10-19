Хэмилтон рассказал, что помешало ему взять поул в спринт-квалификации

В ночь на 19 октября в Остине состоялась спринт-квалификация Гран-при США, победу в которой одержал нидерландский пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл»), опередивший британского гонщика Джорджа Расселла («Мерседес») на 12 тысячных. Напарник Расселла семикратный чемпион Льюис Хэмилтон показал седьмое место и позже объяснил, чем вызван провал в спринт-квалификации.

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«Мне просто не повезло с жёлтым флагом (вызванного разворотом Франко Колапинто из «Уильямса»), вот и всё. Я опережал лучшее время круга на четыре десятых. Хорошо то, что команда сделала шаг вперёд с машиной. Обновления явно сработали. Я очень благодарен всем на заводе за тяжёлую работу, потому что для всех было непросто получить обновления и убедиться, что они работают. Это не конец света. Завтра у нас будет ещё один шанс», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

Спринт пройдёт 19 октября в 21:00 мск.