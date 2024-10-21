Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал некоторые решения стюардов на Гран-при США. Напомним, пилот команды Джордж Расселл на этапе в Остине получил штраф за выдавливание гонщика «Кик-Заубера» Валттери Боттаса, а представитель «Макларена» Ландо Норрис – за обгон Макса Ферстаппена («Ред Булл») за пределами трассы на заключительном этапе гонки.

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Узнав о наказании, Расселл спросил по радио: «Что?» На что Вольф ему ответил: «Это какая-то шутка, Джордж. Просто какая-то шутка».

Кроме того, как информирует RaceFans, Тото высказался следующим образом: