Глава «Ред Булла» назвал справедливым наказание Норриса на Гран‑при США

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что британский пилот «Макларен» Ландо Норрис был справедливо наказан за обгон действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на Гран‑при США.

Норрис потерял третье место в гонке из‑за 5‑секудного штрафа за обгон Ферстаппена за пределами трека в конце заезда. Также оба пилота стартовали с первого ряда, однако из‑за борьбы друг с другом в первом повороте пропустили вперед гонщика «Феррари» Шарля Леклера, который и одержал победу на этапе.

— Это была конкурентная гонка, за которой было приятно наблюдать. Все гонщики прекрасно знают правила. Было совершенно ясно, что Норрис проехал вне трассы, поэтому он должен был вернуть место. Он решил этого не делать, поэтому ему был назначен штраф. Стюарды справились с этой ситуацией довольно быстро и достойно, — приводит слова Хорнера Motorsport Week.

Ферстаппен сохраняет лидерство в общем зачете чемпионата, набрав 354 очка. Норрис идет вторым (297) и сохраняет шансы в борьбе за титул.

Следующий этап чемпионата «Формулы‑1» пройдет в Мексике с 25 по 27 октября.