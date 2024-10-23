Антонелли выступит за «Мерседес» в первой практике перед Гран-при Мехико

Антонелли заменит Хэмилтона в «Мерседесе» в пятничной практике.
Для Антонелли это будет уже вторым участием в сессии свободных заездов перед Гран-при. Ранее Кими подменят Джордж Расселла на этапе в Монце, но вылетел с трассы и разбил болид уже в начале сессии.
Антонелли станет уже четвертым молодым пилотом, участвующим в первой практике на этапе в Мехико. Ранее сообщалось, что за «Макларен» практику проведет Пато О’Уорд, за «Астон Мартин» выступит Фелипе Другович, а за «Заубер» Роберт Шварцман.
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Антонелли выступит за «Мерседес» в первой тренировке перед Гран-при Мехико