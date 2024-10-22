Леклер оценил шансы «Феррари» на победу в Кубке конструкторов

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление команды на Гран-при США. Напомим, Леклер стал победителем этапа в Остине, а его напарник Карлос Сайнс финишировал вторым.

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«Если мы будем делать свою работу хорошо и продолжим финишировать впереди «Макларена», то в итоге окажемся выше. Мы ждали выступления на этой трассе, чтобы провести окончательную проверку качества наших обновлений. Кажется, подпрыгивание полностью исчезло», — приводит слова Леклера FormulaPassion.

В настоящий момент «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 496 очков. У находящегося на второй позиции «Ред Булл» 504 балла. Лидером является «Макларен» (544).