Ферстаппен прокомментировал свои действия в гонке с Норрисом

Ферстаппен уверен, что действовал корректно в борьбе с Норрисом на старте.

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал мнение о том, что в первом повороте Гран-при США он выдавил соперника из «Макларена» Ландо Норриса, благодаря чему оказался впереди.

«Я никого не выдавливал. Мы не коснулись друг друга. Я пытался попасть в поворот, руль был повернут до упора. Это гонки. Мы не в детском саду», – сказал трехкратный чемпион «Формулы-1» в эфире Canal+.

Макс также объяснил свои решения на старте:

«На внутренней траектории образовалась брешь, и я туда нырнул. Поворот очень широкий, это дает возможность проехать очень широко или очень узко.

Я выбрал такой вариант и все равно остался вторым. Стартовал вторым и выехал вторым из первого поворота. Но, конечно, в этот раз впереди был Шарль [Леклер]. В каком-то смысле все сработало хорошо для меня, ведь Шарль в любом случае был быстрее, поэтому оторвался».