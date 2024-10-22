Ферстаппен прокомментировал свои действия в гонке с Норрисом

Макс Ферстаппен: «Я никого не выдавливал на старте Гран-при США. Это гонки, не детский сад»
Ферстаппен уверен, что действовал корректно в борьбе с Норрисом на старте.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал мнение о том, что в первом повороте Гран-при США он выдавил соперника из «Макларена» Ландо Норриса, благодаря чему оказался впереди.
«Я никого не выдавливал. Мы не коснулись друг друга. Я пытался попасть в поворот, руль был повернут до упора. Это гонки. Мы не в детском саду», – сказал трехкратный чемпион «Формулы-1» в эфире Canal+.
Макс также объяснил свои решения на старте:
«На внутренней траектории образовалась брешь, и я туда нырнул. Поворот очень широкий, это дает возможность проехать очень широко или очень узко.
Я выбрал такой вариант и все равно остался вторым. Стартовал вторым и выехал вторым из первого поворота. Но, конечно, в этот раз впереди был Шарль [Леклер]. В каком-то смысле все сработало хорошо для меня, ведь Шарль в любом случае был быстрее, поэтому оторвался».
Макс Ферстаппен: «Я никого не выдавливал на старте Гран-при США. Это гонки, не детский сад»
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