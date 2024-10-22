В России планируют создать гоночный болид на двигателе АвтоВАЗа

Российский болид для гонок Формулы-4 с «ладовским» мотором объёмом 1,6 литра должен появиться к 2028 году. Борис Ротенберг рассказал также о планах создания собственной монококовой конструкции и подвески.

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«Мы будем стараться сделать Формулу-4. В рамках «Игр будущего» мы провели фиджитал-соревнования — двоеборье, когда участники соревнуются на симуляторах, и также проезжают трассу вживую на машинах Формулы-4», — сказал Ротенберг.

Формула-4 — категория болидов для начинающих гонщиков с открытыми колесами. Чемпионаты в этом классе Международная автомобильная федерация не проводит.

Накануне россиян предупредили о новом способе кражи машин. Его называют «на лист бумаги» — простая, но работающая схема, рассчитанная на невнимательность водителя. В Госавтоинспекции рассказали весь процесс. Преступники крепят лист бумаги на заднее стекло автомобиля, закрывая обзор. Когда владелец машины садится в неё и запускает двигатель, то замечает этот лист и выходит, чтобы его убрать.

Редкий водитель станет вынимать ключи из замка зажигания, забирать с собой какие-то вещи, на что, собственно, и расчёт. Злоумышленник в этот момент угоняет машину или ловко забирает из салона то, что приметил. В ведомстве предупредили, что даже система бесключевого доступа не спасает в такой ситуации, так как угонщик может уехать с места преступления и взломать защитные системы, скрывшись от владельца.