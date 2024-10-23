Гонщик «Формулы‑1» Леклер попробовал себя в роли пилота истребителя

Гонщик команды «Формулы‑1» «Феррари» монегаск Шарль Леклер сообщил, что во время съемок документального фильма пилотировал французский истребитель «Рафаль».

Леклер в социальной сети опубликовал фотографии на фоне самолета.

— Какая невероятная возможность — управлять такой ​​машиной. Возможность сравнить ощущения от скорости с тем, что я обычно испытываю в болиде «Формулы‑1», была чем‑то особенным, — написал Леклер, пообещав сообщить больше подробностей на следующей неделе.

Леклер — вице‑чемпион сезона 2022 года. На счету 27‑летнего монегаска восемь побед в «Ф‑1».