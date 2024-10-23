В «Макларене» сделали заявление о распределении ролей между Норрисом и Пиастри

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что команда не будет нарушать баланс внутри коллектива и не станет в определённых ситуациях оказывать давление на Оскара Пиастри, чтобы тот пожертвовал результатом ради Ландо Норриса.

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