Две команды Формулы-Е наказаны за превышение лимита бюджета

Две команды Формулы-Е – «Ниссан» и «Ягуар» — потратили в сезоне 2022/2023 больше денег, чем предусмотрено в правилах. За это они получили наказание в виде частичного запрета на проведение тестов и денежный штраф в € 300 000 и € 100 000 соответственно. Об этом сообщает Motorsport.

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Сообщается, что Формула-Е и Международная автомобильная федерация провели проверку документации всех 11 команд и обнаружили, что «Ниссан» и «Ягуар» нарушили лимит расходов, который составляет € 13 668 000. У «Ниссана» превышение составило 1,96% (€ 269 252), а у «Ягуара» — 0,6% (€ 88 883). Обе команды в качестве наказания вынуждены пропустить первые три часа запланированных на 4 ноября предсезонных тестов в Валенсии.

Отметим, «Ред Булл» превысил лимит трат в Формуле-1, команду оштрафовали на $ 7 млн и лишили 10% времени работы с аэродинамической трубой и инструментами CFD.