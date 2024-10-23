Ваулз объяснил разницу между Сарджентом и Ферстаппеном

Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз объяснил, что влияние аварий на развитие команды стало причиной решения заменить по ходу сезона Логана Сарджента на Франко Колапинто. При этом Ваулз поставил в пример пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который практически не попадает в аварии, тем самым помогая своей команде развиваться.

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«Посмотрите на команды, которые в последние несколько лет переориентировались на опытных гонщиков, а не на новичков. Очевидно, что когда мы взяли Логана, мы делали ставку на новичка. В таких случаях неизбежны ошибки, но это часть обучения, необходимого для того, чтобы любой из этих парней добился успеха.

Но ошибка может дорого обойтись. Некоторые из наших обошлись в несколько миллионов, вот и всё, и эти деньги идут просто на восполнение того, что у вас было, а не на создание будущих обновлений.

Этот подход [ставка на молодёжь] остаётся в моём сердце и останется там, и именно поэтому, когда мы расстались с Логаном, мы посадили в машину именно Франко, чтобы убедиться, что мы продолжим инвестировать в нашу академию, которая, по моему мнению, имеет большой успех, и я надеюсь, что мир увидит её будущий успех.

В прошлом году я видел статистику, что у Макса не было ни одной аварии, ни одного серьезного ущерба от аварий. Я не уверен, что это абсолютно верно, но это миллионы, которые можно дополнительно вложить в развитие. Так что речь идёт о том, чтобы быть быстрым и эффективным, но при этом сэкономить как можно больше», — приводит слова Ваулза Autosport.