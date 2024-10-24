Норрис высказался о шансах на победу в сезоне-2024

Британский пилот Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис высказался о своих шансах на титул после того, как трёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл») увеличил свой отрыв в чемпионате до 57 очков по результатам Гран-при США в Остине.

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«Шансы на победу снизились совсем немного. В Остине я был убийцей своего импульса, которым обладал до этого. Но мы приехали в США с трезвым взглядом и разумом, не ожидая доминирования, победы или чего-то ещё. Болиды «Феррари» в Остине была настолько быстры, что показали истинный уровень своей конкурентоспособности в этом сезоне. Даже если бы я остался лидером после первого поворота, то ни при каких условиях не финишировал ни первым, ни вторым, а мог бы финишировать только третьим", — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

После победы в Остине Леклер, идущий на третьем месте в личном зачёте, сократил своё отставание до Норриса 22 очков. У Шарля — 275 очков, у Норриса — 297.