В «Мерседесе» объяснили, почему гонщики вылетали с трассы

Технический директор команды Формулы-1 «Мерседес» Джеймс Эллисон раскрыл причину неудачного выступления Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла на Гран-при США, когда оба гонщика вылетели в одном и том же повороте.

© Чемпионат.com

Джордж потерял сцепление с трассой в субботней квалификации и вылетел в стену, а Хэмилтон в начале гонки застрял в гравии.