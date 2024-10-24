Шварцман перейдет в «Индикар» и покинет должность резервного пилота «Феррари» (Джо Сейвард)
Роберт Шварцман, как ожидается, покинет должность резервного пилота «Феррари» в «Формуле-1» и будет выступать в «Индикаре» за команду «Према» в 2025 году, сообщил журналист Джо Сейвард.
Сейвард отметил трудную ситуацию, в которой оказался российский гонщик, в последнее время выступающий под израильским флагом:
«Американцы, похоже, готовы к израильтянам, так что это хороший переход для Роберта, которому довольно сильно не повезло из-за проблем двух наций, с которыми он связан, с международным сообществом. Он талантливый парень, и я надеюсь, что у него все будет хорошо, несмотря на трудности. Как я часто повторяю, мне неважно, какой национальности пилот, если он быстрый – это единственное, что имеет значение в «Ф-1», – написал инсайдер.
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