Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске

В день мероприятия Челябинск встретил участников и зрителей ярким солнцем, и гонка прошла в отличных условиях. В заездах приняли участие 15 пилотов из разных регионов, продемонстрировав свое мастерство и готовность к борьбе за лидерство.

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Результаты соревнований:

1 место: Артем Лавров (Toyota Corolla V8, Челябинск);

2 место: Владислав Корнеев (Toyota Corolla V12, Уфа);

3 место: Никита Белиоглов (Toyota Corolla V8, Челябинск) – победитель квалификации с максимальными 100 баллами.

Николая Григора, который, несмотря на упорную борьбу, не попал на подиум, получил специальную номинацию YUKA Drive Fest Джимхана Лайт – «Лучшая Жига» от Аркадия Цареградцева.

Артем Лавров и Владислав Корнеев боролись за первое место. В первом заезде Артем лидировал, но во втором чуть не уступил, пропустив удар по подвесной пиньяте на трассе. Победу ему удалось удержать с минимальным отрывом в 0,148 секунды.

Следующий этап Джимханы Лайт пройдет 3 ноября в Уфе.

Генеральным партнеров соревнований является компания Ай Пи Интеграция, а также компании NWB, Fortis, N3COM, Завод оргсинтеза ОКА и бренд DryDry.