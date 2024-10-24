«Уильямс» представил ливрею для Гран-при Мехико и Сан-Паулу

«Уильямс» представил ливрею с добавлением желтого цвета для Гран-при Мехико и Сан-Паулу
«Уильямс» поменял расцветку на два этапа «Формулы-1».
Команда будет использовать новую ливрею на Гран-при Мехико и Сан-Паулу. «Уильямс» добавил желтый цвет к традиционному синему.
Британцы отметили, что решение отсылает к болидам 1983-1993 годов. За этот период «Уильямс» одержал 55 из своих 114 побед, а также выиграл три из десяти Кубков конструкторов и три из семи личных титулов.
Изменения сделаны при поддержке аргентинского спонсора Mercado Libre, который присоединился к коллективу в августе, после повышения Франко Колапинто.
Аргентинский пилот и его напарник Алекс Албон также получат специальные комбинезоны.
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«Уильямс» представил ливрею с добавлением желтого цвета для Гран-при Мехико и Сан-Паулу
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