Алонсо почувствовал недомогание перед Гран-при Мексики

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо чувствует себя плохо, из-за чего не сможет присутствовать на медиадне Гран-при Мексики. Об этом информирует пресс-служба британской команды.

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В гоночном коллективе добавили, что Фернандо предпринимает усилия, чтобы быть полностью готовым к выступлению в пятничных тренировках.

В настоящий момент Фернандо занимает девятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 62 очка. Лидирует в чемпионате нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На его счету 354 балла.

Ранее Фернандо признался, что планировал завершить карьеру в 2009 году.