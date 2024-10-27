Формула-1 Гран-при Мексики — 2024, квалификация: Сайнс завоевал поул, Ферстаппен — второй, Норрис — третий

Во внутреннем сражении претендентов на титул Ферстаппен впереди Норриса. Их напарники в Мексике провалились.

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Q1: минус Пиастри и Перес!

Стартовый сегмент квалификации Гран-при Мексики подарил нам сразу две мощнейшие сенсации: борьбу завершили Оскар Пиастри и Серхио Перес. В случае с австралийцем небольшую часть вины он может возложить на «Макларен»: команда, как и «Феррари», была настолько уверена в себе, что на первую попытку выпустила пилотов на «медиуме». В итоге Пиастри не удалось сразу же себя обезопасить. На второй попытке Оскар ехал, разумеется, на «софте», но на первом быстром круге вылетел, а на втором не сумел достаточно прибавить — в итоге лишь 17-я позиция позади Франко Колапинто (новичок «Уильямса» в этот раз блеснуть не смог).

Что же до Переса, то у него весь уикенд всё шло так себе — например, в третьей практике Серхио стал 14-м. Добиться хотя бы относительно прорыва в квалификации не вышло: на глазах у родных болельщиков Чеко показал лишь 18-й результат. Утешать себя может разве что тем, что проиграл второму пилоту «Макларена» только 14 тысячных.

Помимо двух фаворитов и уже упомянутого Колапинто, дальше не прошли Эстебан Окон и Гуаньюй Чжоу. Честно говоря, не знаем, поставили французу наконец новинки — если нет, то у него небольшое оправдание есть. А вот Чжоу, как всегда, проиграл Валттери Боттасу вечность, причём финн в кои-то веки пробился в топ-15. Беспросветный сезон для китайца.

Q2: Цунода лишил Лоусона шанса

Во втором сегменте пришлось понервничать Шарлю Леклеру: первый круг не задался, а потом его и вовсе списали за нарушение границ трассы (впрочем, времени в любом случае не хватило для прохождения в Q3). На второй попытке монегаск справился с давлением и отобрался дальше. В этот раз обошлось без неприятных сюрпризов для топов.

Что же до новичков, то повезло тем, кто провёл вторые попытки раньше — это Алекс Албон и гонщики «Хааса». Спустя всего пару секунд после того, как круг завершил Хюлькенберг, вывесили красные флаги: свою машину на торможении потерял Юки Цунода. Японец остался на 11-й позиции и своим вылетом лишил шанса пройти дальше Лиама Лоусона — новозеландец 12-й.

Не успели завершить быстрые круги Алонсо и Стролл, которые теперь сформируют седьмую линию стартовой решётки, ну а Валттери Боттас, тоже прервавший круг, остался 15-м. Впрочем, посмотрим, не получит ли штрафа при восстановлении своего автомобиля Цунода.

Q3: без шансов для соперников Сайнса

Первые попытки в решающем сегменте превратились в доминирование Сайнса: он опередил Леклера на три с половиной десятые, а Ферстаппену, проигравшему Карлосу пару десятых, списали круг за срезку второго поворота. Оставалось посмотреть, что покажут преследователи Сайнса, включая Норриса и пилотов «Мерседеса», на второй попытке.

В итоге смотреть надо было на самого Карлоса: испанец проехал ещё быстрее и подтвердил, что никому не отдаст поул! Кто знает, завоюет ли Сайнс ещё поул-позишен до конца сезона и когда потом сможет вновь за неё побороться… Так или иначе, в субботу Карлос опередил Макса Ферстаппена на две десятые. Для нидерландца главное, что он, в свою очередь, оказался на одну десятую быстрее Ландо Норриса. Шарль Леклер из-за ошибки на втором секторе остался четвёртым всего в пяти тысячных от лидера «Макларена».

Пилоты «Мерседеса» побороться за поул в этот раз не могли — что Расселл на старой версии машины, что Хэмилтон на новой. Они оказались на третьей линии решётки, причём Джордж привёз Льюису три десятые.

Магнуссен стал лучшим среди середняков, опередив Гасли, Албона и Хюлькенберга. Последний допустил серьёзную ошибку на третьем секторе, без которой, вероятно, поборолся бы с напарником за седьмую строчку, а в итоге примет старт 10-м.

Непредсказуемая воскресная гонка Гран-при Мексики Формулы-1 стартует 27 октября в 23:00 мск.