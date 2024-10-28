Лоусон ответил, почему показал Пересу средний палец в Мексике

Пилот «РБ» новозеландец Лиам Лоусон высказался о своём выступлении на Гран-при Мексики и, в частности, объяснил неприличный жест, адресованный мексиканцу Серхио Пересу из «Ред Булл».

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Напомним, Перес атаковал Лоусона, выдавив того на обочину, однако пилот «РБ» не сдался и при возвращении на трассу повредил оппоненту машину. Позднее, после своего пит-стопа, Лоусон показал Пересу средний палец во время обгона.