Марко ответил, должен ли был Ферстаппен иначе бороться с Норрисом

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о двух 10-секундных штрафах пилота команды Макса Ферстаппена на Гран-при Мексики. Он их получил за борьбу с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом.

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