Дэвид Култхард «сбежал» от охранников трассы «Кьялами» на болиде Ф-1. Ему помог дрифтер

Экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард принял участие в заездах, организованных командой «Ред Булл» на трассе «Кьялами» в Южной Африке. Шотландец пилотировал RB7, который использовался «Ред Булл» в сезоне-2011 и принёс Себастьяну Феттелю второй чемпионский титул. По итогам видео в «Ред Булл» также подготовили видео о прошедших заездах.

По сюжету ролика, Култхард вместе с автомобилем прибывает на трассу на вертолёте и начинает заезд. Охранники автодрома пытаются задержать гонщика на гольф-каре и в какой-то момент ставят его в тупик. Однако на помощь Дэвиду прибывает дрифтер Самкелисо «СэмСэм» Тубане.

Отметим, что в последние годы в Формуле-1 всё чаще обсуждают возвращение в календарь Гран-при ЮАР. В данный момент идёт реконструкция «Кьялами». Ожидается, что по её итогам автодром получит лицензию Grade 1, дающую право принимать Гран-при Формулы-1.

Гран-при ЮАР входил в календарь чемпионата мира с 1962 по 1993 годы. В общей сложности в Южной Африке состоялось 23 Гран-при — 20 из них приняла трасса «Кьялами», а ещё три прошли в Ист-Лондоне.