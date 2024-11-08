Названа причина, по которой Мик Шумахер не перешел в Ferrari в чемпионате WEC

Итальянская команда «Феррари», выступающая в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), предлагала немецкому пилоту Мику Шумахеру место в своём частном гиперкаре. Об этом информирует Auto Motor und Sport.

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При этом, по сведениям издания, в силу того что третий гиперкар «Феррари» финансируется за счёт частных средств, Шумахеру нужно было найти источник финансирования, чего ему сделать не удалось. В результате место он не получил, и оно досталось британцу Филу Хэнсону.

Ранее о перспективах Мика вернуться в «Королевские гонки» мнением поделился его дядя Ральф Шумахер.