Эдди Джордан сделал категоричное заявление о будущем Переса в Red Bull

Бывший владелец команды Формулы-1 «Джордан» Эдди Джордан выразил уверенность, что мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес в следующем году уже не будет представлять австрийский гоночный коллектив.

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«Сколько шансов было у Переса? Будет ли он выступать в следующем году? Ни за что. Да, он очень хороший парень. Но мы знаем, что хорошие парни не выигрывают Гран-при. В то же время Лоусон действительно хорош. Он часть семьи, он часть команды, и он должен быть в ней. Он тот, кто должен пилотировать эту машину», — приводит слова Джордана F1oversteer.

Ранее сообщалось, что Перес может завершить карьеру и стать амбассадором «Ред Булл» в случае перехода Франко Колапинто.