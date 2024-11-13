Эдди Джордан сравнил Ферстаппена с игрой Месси и Марадоны

Бывший владелец команды Формулы-1, а ныне инсайдер и аналитик Эдди Джордан отметил победу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии, где он стартовал с 17-го места.

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