Вольф высказался об уходе Хэмилтона в Ferrari

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о предстоящем переходе пилота команды Льюиса Хэмилтона в «Феррари». К гоночному коллективу из Италии семикратный чемпион Формулы-1 присоединится в следующем сезоне.

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