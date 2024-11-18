Шарль Леклер назвал самый сложный Гран-при для Ferrari из оставшихся

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением об оставших Гран-при нынешнего сезона Формулы-1. В календаре чемпионата остаются уикенды в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

© Чемпионат.com

«Думаю, Катар на бумаге, вероятно, самый сложный уикенд для нас из оставшихся. Что касается Лас-Вегаса, то он должен стать для нас по-настоящему хорошим местом, а Абу-Даби – нейтральным. Но в целом нам нужно просто идти шаг за шагом. Это очень мелкие детали, и иногда они могут иметь большое значение», — приводит слова Леклера Racingnews365.

Ранее Леклер вместе с товарищем по команде Карлосом Сайнсом поддержал отмену бонусного очка за быстрейший круг.