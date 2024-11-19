«Тогда все быстро наладится». Зак Браун дал совет Серхио Пересу

«Макларена» Зак Браун поделился мнением о выступлении гонщика «Ред Булл» Серхио Переса в нынешнем сезоне Формулы-1.

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«Перес показал, что способен подниматься на подиум. Ему просто нужно ослабить свой внутренний тормоз, и тогда всё снова очень быстро наладится», — приводит слова Брауна издание Auto Motor und Sport.

В настоящий момент Перес занимает восьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 151 очко. Его товарищ по команде Макс Ферстаппен является лидером. На счету нидерландца 393 балла. В случае если на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса Макс финиширует впереди Ландо Норриса из «Макларена», он станет чемпионом.