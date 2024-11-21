Хэмилтон признался, что хотел покинуть Mercedes после Гран-при Бразилии

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон признался, что хотел досрочно завершить сезона после Гран-при Бразилии.

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«В тот момент я чувствовал, что не хочу возвращаться после уикенда. Но, как по мне, это нормально. Расстраивает, когда сезон получается таким, и я почти уверен, что это не повторится. В любом случае, я буду работать над тем, чтобы это больше не повторилось. Не самое лучшее чувство, но я здесь, я силён и готов выложиться на все сто в последних гонках», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Ранее Кристиан Хорнер ответил, может ли Хэмилтон стать конкурентом «Ред Булл» в «Феррари».