Ферстаппен заявил, что предлагал Норрису место в Red Bull

Ферстаппен заявил, что предлагал Норрису место в «Ред Булл».

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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился рассказом о своем отношении к сопернику из «Макларена» Ландо Норриса и признался, что британец мог стать его напарником.

«Конечно, с Ландо у нас было много совместных моментов. Когда я уже побеждал, а он еще нет, я всегда говорил ему: «Твое время придет. Продолжай процесс. Думаю, ты в хорошей командной среде». Я также с радостью приглашал его стать своим напарником в тот момент: «Если хочешь побеждать, можешь прийти сюда». Но, разумеется, я за него рад. Он провел отличный сезон. Может, не все сложилось в его пользу в нынешнем году, но таков путь: ты допускаешь ошибки и учишься на них. Главное, как ты отыгрываешься. Теперь мы друзья. Не лучшие друзья: не сказать, что я каждый день ему звоню. У нас обоих есть свои лучшие друзья, но это ведь рост, так? Однако мы друзья. Я очень его уважаю», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Макс предположил, что трения между ним и Ландо подогреваются в прессе, а также выразил уверенность в будущих чемпионствах британца: