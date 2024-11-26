Названа команда, чьи моторы намерен использовать Cadillac в 2026 году

Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти ответил на вопрос по поводу силовой установки, которая будет на болидах «Кадиллак» после прихода в Формулу-1 в 2026 году. Ожидается, что General Motors завершит разработку своего мотора к сезону 2028 года.

© Чемпионат.com