Вольф отреагировал на первые фото Хэмилтона в Ferrari

Глава «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на первые фотографии бывшего пилота команды британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

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« В о т ч т о э т о н а п о м и н а е т — в с е м и р н о р а з в е л и с ь , в с ё б ы л о х о р о ш о , а п о т о м в ы в п е р в ы е в и д и т е с в о е г о п а р т н ё р а с н о в ы м д р у г о м . О д н а к о я д е й с т в и т е л ь н о р а д з а н е г о . Я с к а з а л е м у , ч т о э т о з н а к о в ы е ф о т о . О т л и ч н о п р о д у м а н о , х о т я э т о и н е у д и в и т е л ь н о , е с л и р е ч ь з а х о д и т о Л ь ю и с е » , — п р и в о д и т с л о в а В о л ь ф а S k y S p o r t s .

Ранее стала известна причина, из-за которой Хэмилтон попал в аварию во время тестов в Испании.