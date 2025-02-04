Хэмилтон впервые пилотирует болид Ferrari 2024 года

Льюис Хэмилтон сел за руль модифицированной машины «Феррари» 2024 года SF-24.

Двухдневные заезды, в которых также примет участие Шарль Леклер, проходят 4 и 5 февраля на трассе «Барселона-Каталония» в рамках шинных тестов «Пирелли». Семикратный чемпион «Формулы-1» обкатывает прототипы покрышек на сезон-2026.

Ожидается, что в ближайшие два дня Хэмилтон и Леклер также будут пилотировать болид 2023 года SF-23 в рамках тестов предыдущих машин.

Ранее Льюис тестировал лишь болид-2023 во Фьорано и Барселоне.