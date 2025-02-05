Вольф оценил шансы Расселла стать чемпионом «Формулы-1»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил уверенность, что гонщик команды Джордж Расселл сможет стать чемпионом Формулы-1. Также Тото высказался о новичке «Мерседеса» 18-летнем пилоте Андреа Кими Антонелли.

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« У Д ж о р д ж а е с т ь в с ё н е о б х о д и м о е , ч т о б ы с т а т ь ч е м п и о н о м м и р а . О н с т а л г о р а з д о о п ы т н е е , и К и м и э т о т ф а к т я в н о п о й д ё т н а п о л ь з у . Ч т о к а с а е т с я К и м и , т о и о н о б л а д а е т н е в е р о я т н о й с к о р о с т ь ю и т а л а н т о м . И н а ч е м ы б ы е г о н е в з я л и . Т а к ч т о э т и д в о е б у д у т п о д т а л к и в а т ь д р у г д р у г а к п р о г р е с с у , и э т о х о р о ш о » , — п р и в о д и т с л о в а В о л ь ф а и з д а н и е G P b l o g .

Ранее Кими Антонелли рассказал, кто был его кумиром в детстве.